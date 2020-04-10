ЗЕ-ВЛАДА ЦИНІЧНО ЗНУЩАЄТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ‼️‼️

Зеленський у своїх відосиках невпинно розповідає всім, як вони майже цілодобово думають про "простих українців"!

На прикладі отримання статусу безробітного продемонструю вам, як не на словах, а реально виглядає "турбота про людей" від нинішньої влади!

ОТЖЕ....

За останніми даними від 3 до 5 мільйоні українців втратили (ще втратять) роботу під час економічної кризи, в яку загнала Україну нинішня влада!!

І ЩО Ж ПРОПОНУЮТЬ "СЛУГИ НАРОДУ" ЛЮДЯМ, ЯКІ ЦЮ РОБОТУ ВТРАТИЛИ??

Затверджено такі порядки, що за ними НЕМОЖЛИВО отримати статус і кошти безробітній людині!!!

Центри зайнятості - ЗАКРИТІ НА "КАРАНТИН"! Їх відвідування безробітними - заборонене!

Уряд приймає рішення про виключно дистанційне (в елеетронному вигляді) подання документів на отримання виплат по безробіттю!

ЩО ПОТРБНО ЗРОБИТИ БЕЗРОБІТНІЙ (‼️‼️) ЛЮДИНІ:

1. Завантажити дві заяви із сайту служби зайнятості;

2. Роздрукувати їх (‼️);

3. Заповнити;

4. Відсканувати (‼️‼️‼️) заповнені заяви;

5. Надіслати заяви в електронному вигляді.

АЛЕ ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ!!!!!!

До заяви мають бути в електронному вигляді додани скановані (‼️‼️‼️‼️) документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ про освіту;

скан (‼️‼️) ВСІЄЇ трудової книжки.

Для людей з інвалідністю, внутрішньо-переміщених осіб, військовослужбовців, багатодітних родин, учасників бойових дій - ОКРЕМІ "БОНУСИ" від Слуг народу у вигляді ще десятка скан-копій різноманітних довідок, витягів, виписок, посвідчень, тощо!!

ВИ ТАМ У ВЛАДІ РЕАЛЬНО ЗДУРІЛИ?????? ВИ З КОСМОСУ ПРИЛЕТІЛИ??

Як можна ставитися так до людей, ЯКІ ВТРАТИЛИ У КРИЗУ ПРАКТИЧНО ВСЕ!!!! ЯК МОЖНА ЗАЛИШИТИ ЛЮДЕЙ БЕЗ ЖОДНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ІСНУВАННЯ???

‼️‼️ Уряд має НЕГАЙНО змінити порядки отримання статусу безробітнього.

ОДНА ЗАЯВА ВІД ЛЮДИНИ!!! І ВСЕ!!! Електронкою, поштою, через скриньку служби зайнятості, в будь-який спосіб!!

АЛЕ ЛИШЕ ОДНА ЗАЯВА!!! Всі інші документи мають збиратися чиновниками через систему обміну інформації між органами влади!

МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ У 2015 РОЦІ ІЗ РЕФОРМОЮ СИСТЕМИ СУБСИДІЙ‼️‼️‼️ ОДНА ЗАЯВА!!! І ЖОДНИХ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ.

ДОСИТЬ ЗНУЩАТИСЯ НАД ЛЮДЬМИ!!

ДОСИТЬ ЦИХ ПОСТІЙНИХ ПІАР-ВІДОСИКІВ І ЗАЛАМУВАННЯ РУК ПЕРЕД ТЕЛЕКАМЕРАМИ!!

Володимир Зеленський, Слуги народу!! СХАМЕНІТЬСЯ ВЖЕ НАРЕШТІ!!

Нам потрібна НАМ РЕАЛЬНА РОБОТА ВЛАДИ, А НЕ ІМІТАЦІЯ БУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, яка веде Україну у прірву!!!

P.S. Сьогодні - 10 квітня, а обіцяної вами 1000 гривень (з 1 квітня) пенсіонери ДОСІ НЕ ОТРИМАЛИ!!!

На фото - вся реальна "турбота" про безробітних від ЗЕ-КОМАНДИ!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!