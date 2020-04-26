Ви що, ЗЕлені, зовсім подуріли?!

Георгій Тука Політика 15:39, 26.04.2020

Верховний Головнокомандувач віддає наказ:

- українським катерам пройти українськими територіальними водами з одного порту України до іншого українського порту.

І... деякі, особливо далекоглядні громадяни вбачають в цьому ознаку "державної зради"!

Ви що, ЗЕлені, зовсім подуріли???

Такими темпами ця гидота ще й всім тим, хто боронив Батьківщину, буде висувати звинувачення:

- зачем вы стреляли в русских туристов?!

ЗЕлені полюбляють розповідати про "червоні лінії", які ніколи...

Таке враження, що "зелено-червоні лінії" суттєво відрізняються від українських синьо-жовтих чи червоно-чорних!

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Політика

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