Верховний Головнокомандувач віддає наказ:
- українським катерам пройти українськими територіальними водами з одного порту України до іншого українського порту.
І... деякі, особливо далекоглядні громадяни вбачають в цьому ознаку "державної зради"!
Ви що, ЗЕлені, зовсім подуріли???
Такими темпами ця гидота ще й всім тим, хто боронив Батьківщину, буде висувати звинувачення:
- зачем вы стреляли в русских туристов?!
ЗЕлені полюбляють розповідати про "червоні лінії", які ніколи...
Таке враження, що "зелено-червоні лінії" суттєво відрізняються від українських синьо-жовтих чи червоно-чорних!
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