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26 квітня • оновлено в 16:23
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Георгій Тука
Георгій Тука
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Всі статті автора

Ви що, ЗЕлені, зовсім подуріли?!

6.9т

Верховний Головнокомандувач віддає наказ:

- українським катерам пройти українськими територіальними водами з одного порту України до іншого українського порту.

І... деякі, особливо далекоглядні громадяни вбачають в цьому ознаку "державної зради"!

Ви що, ЗЕлені, зовсім подуріли???

Такими темпами ця гидота ще й всім тим, хто боронив Батьківщину, буде висувати звинувачення:

- зачем вы стреляли в русских туристов?!

ЗЕлені полюбляють розповідати про "червоні лінії", які ніколи...

Таке враження, що "зелено-червоні лінії" суттєво відрізняються від українських синьо-жовтих чи червоно-чорних!

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Автор
Георгій Тука Георгій Тука
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі політичний блог
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань полонені моряки
Джерело
Джерело: Facebook Георгия Туки
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