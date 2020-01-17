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17 січня • оновлено в 20:46
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"Ви ще не розрахувалися!" Зеленський виступив проти відставки Гончарука: заява

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Президент України Володимир Зеленський виступив проти відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука і захотів, щоб він продовжив працювати на чолі Кабміну.

Про це він особисто сказав Гончаруку під час зустрічі в Офісі президента в п'ятницю 17 січня.

Зеленський підтвердив, що отримав заяву прем'єра про відставку, але натякнув на своє хороше ставлення до Гончарука і його "молодого уряду".

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"Що стосується мого рішення в цілому. Суспільство і я дали вам і уряду великий відсоток довіри. Великий. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит довіри перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити", – заявив президент.

Зеленський і Гончарук

Зеленський і Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.

  • Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.

  • Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

  • У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!"

  • Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

  • У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "будь-якої хвилини".

  • Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.

  • Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Офіс президента
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sadyk alex
sadyk alex
бред какои-то...
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Hecke Josef
Hecke Josef
Клоунаду как всегда,устроил.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
процесс коппуляции земноводных с премыкающими))))
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