"Ви ще не розрахувалися!" Зеленський виступив проти відставки Гончарука: заява

Президент України Володимир Зеленський виступив проти відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука і захотів, щоб він продовжив працювати на чолі Кабміну.

Про це він особисто сказав Гончаруку під час зустрічі в Офісі президента в п'ятницю 17 січня.

Зеленський підтвердив, що отримав заяву прем'єра про відставку, але натякнув на своє хороше ставлення до Гончарука і його "молодого уряду".

"Що стосується мого рішення в цілому. Суспільство і я дали вам і уряду великий відсоток довіри. Великий. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит довіри перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити", – заявив президент.

Зеленський і Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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