"Ви придурки?!" Путін зірвався під час пресконференції. Відео

Президент Росії Володимир Путін оскандалився своїми міркуваннями про можливу здачу Ленінграда нацистам під час Другої світової війни.

Про це главу РФ запитали журналісти під час його пресконференції, яка проходить 19 грудня у Москві. Відео опублікував у Twitter канал "RT на русском" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За його словами, нацистська Німеччина мала намір відправити на вимирання більшу частину слов'янського населення, тому тих, хто міркує про можливість здати Ленінград, сьогодні б просто не було.

Володимир Путін Telegram-канал "Маш"

"У документах прописано, нацистської Німеччини. Частина населення, слов'янського, використовувати на роботах. Більшу частину – за Урал, на північні території, на вимирання. Йшлося не просто про збереження державності, а про збереження етносу східно-слов'янського", – заявив він.

Тих же, хто закидає такі "безглузді домисли", він обізвав придурками Примітно, що під час цього висловлювання глава РФ показав нецензурний жест.

"Коли я чую: "Може, добре було б Ленінград здати" і так далі, мені хочеться сказати: "Ви придурки? Вас би нікого не було. Ось про що мова!" – зірвався Путін.

Володимир Путін: "Коли я чую:" Може, добре було б Ленінград здати "і так далі, мені хочеться сказати:" Ви придурки? Вас би нікого не було. Ось про що мова! " Pic.twitter.com/n2bNRvOY9x - RT російською (@RT_russian) 19 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цій же пресконференції Володимир Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ. За його словами, там знаходяться тільки місцеві, і техніка у них своя.

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