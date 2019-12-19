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19 грудня • оновлено в 14:43
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"Ви придурки?!" Путін зірвався під час пресконференції. Відео

25.1т
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Президент Росії Володимир Путін оскандалився своїми міркуваннями про можливу здачу Ленінграда нацистам під час Другої світової війни.

Про це главу РФ запитали журналісти під час його пресконференції, яка проходить 19 грудня у Москві. Відео опублікував у Twitter канал "RT на русском" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За його словами, нацистська Німеччина мала намір відправити на вимирання більшу частину слов'янського населення, тому тих, хто міркує про можливість здати Ленінград, сьогодні б просто не було.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Telegram-канал "Маш"

"У документах прописано, нацистської Німеччини. Частина населення, слов'янського, використовувати на роботах. Більшу частину – за Урал, на північні території, на вимирання. Йшлося не просто про збереження державності, а про збереження етносу східно-слов'янського", – заявив він.

Тих же, хто закидає такі "безглузді домисли", він обізвав придурками Примітно, що під час цього висловлювання глава РФ показав нецензурний жест.

"Коли я чую: "Може, добре було б Ленінград здати" і так далі, мені хочеться сказати: "Ви придурки? Вас би нікого не було. Ось про що мова!" – зірвався Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цій же пресконференції Володимир Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ. За його словами, там знаходяться тільки місцеві, і техніка у них своя.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Бордюгов Михаил
Бордюгов Михаил
Браво Путин!!!!
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Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
В Ленинграде люди ели людей,
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Правильно сказал, но слишком мягко.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Еременко Лидия, так вот вы поэтому выжили и живёте, пока сапоги фашикам вылизывали, потом русским, а теперь американцам ... Ну вот так и живите. Скоро африканцам за уголь будите лизать и у донбассцев обсасывать ...
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Еременко Лидия
Еременко Лидия
Klizmahohlenko Gerald, Наверное,правильно! Тогда бы не было не этого НЕДОМЕРКА-ЧЕКИСТА ни ему подобных,убогих граждан на рашке!!!
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