"Ви посміхаєтеся, а людям холодно!" Зеленський відчитав ще одного чиновника: з'явилося відео

Президент України Володимир Зеленський відчитав чиновника під час підбиття підсумків Ради розвитку регіонів і громад.

Президент звернувся до представників місцевої влади із закликом направити Кабміну до 15 січня листи про участь в програмі енергоефективності.

У цей момент Зеленський виявив "веселого" чиновника, який відволікся від теми опалювального сезону, і зробив йому зауваження.

"Я розумію, що це весело вам. Ну, дуже. Ви просто посміхаєтеся, а людям дуже холодно. Я потім скажу адресу саме вашого будинку, щоб люди до вас прийшли і трішечки там погрілись", – відповів Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський ще влітку "прославився" скандальним епізодом з секретарем Бориспільської міськради, якого він жорстко прогнав, називаючи "розбійником". Цей інцидент породив в майбутньому безліч мемів і фотожаб.

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