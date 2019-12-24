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24 грудня • оновлено в 22:30
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"Ви посміхаєтеся, а людям холодно!" Зеленський відчитав ще одного чиновника: з'явилося відео

1.6т
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Президент України Володимир Зеленський відчитав чиновника під час підбиття підсумків Ради розвитку регіонів і громад.

Президент звернувся до представників місцевої влади із закликом направити Кабміну до 15 січня листи про участь в програмі енергоефективності.

У цей момент Зеленський виявив "веселого" чиновника, який відволікся від теми опалювального сезону, і зробив йому зауваження.

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"Я розумію, що це весело вам. Ну, дуже. Ви просто посміхаєтеся, а людям дуже холодно. Я потім скажу адресу саме вашого будинку, щоб люди до вас прийшли і трішечки там погрілись", – відповів Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський ще влітку "прославився" скандальним епізодом з секретарем Бориспільської міськради, якого він жорстко прогнав, називаючи "розбійником". Цей інцидент породив в майбутньому безліч мемів і фотожаб.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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