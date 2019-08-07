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"Ви — політично ніхто!" Радник Зеленського виправдався за скандальну заяву

1.9т Читати матеріал російською

Радник президента України Володимира Зеленського та один із головних політтехнологів партії "Слуга народу" Микита Потураєв спробував виправдати свою скандальну фразу "ви – політично ніхто", адресовану майбутнім нардепам від політсили на навчанні у Трускавці.

Як розповів Потураєв у інтерв’ю BBC News Україна, заява не образила жодного зі "слуг народу", а навпаки – змотивувала.

"Я ображених не зустрічав. Нехай би хтось сказав про це моїм колегам, але і такого не було. До мене підходили десятки людей, дякували, адже це мотивує до рефлексії", – пояснив радник президента.

Микита Потураєв

Микита Потураєв

Facebook Микити Потураєва

Він додав, що як спеціаліст у експресосвітніх програмах зробив "абсолютно конкретну річ".

"Так, ступінь жорсткості була максимальною, але це було відповідно до умов. Це стандартна історія для таких тренінгів", – підкреслив Потураєв.

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Радник президента зазначив, що не розуміє, як його заява "витекла" у пресу. Проте, на його думку, не так важливо, що її "злили", як значущим є отриманий результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Трускавці, де проходили навчання кандидатів у нардепи від "Слуги народу", на лекції виступив Потураєв. У своїй заяві він сказав, що члени партії – політично ніхто.

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Особи
Микита Потураєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Смелов Дмитрий
Смелов Дмитрий
Некто Никто называет кого-то Никто. Бред )
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