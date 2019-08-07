"Ви — політично ніхто!" Радник Зеленського виправдався за скандальну заяву

Радник президента України Володимира Зеленського та один із головних політтехнологів партії "Слуга народу" Микита Потураєв спробував виправдати свою скандальну фразу "ви – політично ніхто", адресовану майбутнім нардепам від політсили на навчанні у Трускавці.

Як розповів Потураєв у інтерв’ю BBC News Україна, заява не образила жодного зі "слуг народу", а навпаки – змотивувала.

"Я ображених не зустрічав. Нехай би хтось сказав про це моїм колегам, але і такого не було. До мене підходили десятки людей, дякували, адже це мотивує до рефлексії", – пояснив радник президента.

Микита Потураєв Facebook Микити Потураєва

Він додав, що як спеціаліст у експресосвітніх програмах зробив "абсолютно конкретну річ".

"Так, ступінь жорсткості була максимальною, але це було відповідно до умов. Це стандартна історія для таких тренінгів", – підкреслив Потураєв.

Радник президента зазначив, що не розуміє, як його заява "витекла" у пресу. Проте, на його думку, не так важливо, що її "злили", як значущим є отриманий результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Трускавці, де проходили навчання кандидатів у нардепи від "Слуги народу", на лекції виступив Потураєв. У своїй заяві він сказав, що члени партії – політично ніхто.

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