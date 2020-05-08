"Ви пам'ятник, ним і залишайтеся": Філатов різко звернувся до Кравчука через мера Черкас

Мер Дніпра Борис Філатов назвав першого президента України Леоніда Кравчука пам'ятником і "українським Вашингтоном".

Таку заяву він зробив у прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" у відповідь на звернення Кравчука до чинного глави держави Володимира Зеленського. У ньому Кравчук закликав Зеленського зупинити "беспрєдєл" мера Черкас, який послабив карантин в області.

Філатов порадив першому президенту не втручатися в "дрібні" історії і назвав його пам'ятником.

"Я хотів порадити шановному Леоніду Макаровичу не використовувати слово "бєспрєдєл", тому що воно прийшло до нас із кримінального жаргону. По-друге, я хотів би порадити шановному Леоніду Макаровичу залишатися нашим українським Вашингтоном і в історії, які відбувалися довкола мера Черкас, та інші дрібні історії, не втручатися. Тому що він – пам'ятник, йому потрібно ним залишатися, а не бути флюгером залежно від того, який у нас порядок денний", – заявив Філатов.

У відповідь перший президент сказав, що "залишиться Кравчуком, а Вашингтоном не буде", так само як і пам'ятником за життя.

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