Головна Новини
9 травня • оновлено в 01:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ви пам'ятник, ним і залишайтеся": Філатов різко звернувся до Кравчука через мера Черкас

2.4т
Читати матеріал російською

Мер Дніпра Борис Філатов назвав першого президента України Леоніда Кравчука пам'ятником і "українським Вашингтоном".

Таку заяву він зробив у прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" у відповідь на звернення Кравчука до чинного глави держави Володимира Зеленського. У ньому Кравчук закликав Зеленського зупинити "беспрєдєл" мера Черкас, який послабив карантин в області.

Філатов порадив першому президенту не втручатися в "дрібні" історії і назвав його пам'ятником.

"Я хотів порадити шановному Леоніду Макаровичу не використовувати слово "бєспрєдєл", тому що воно прийшло до нас із кримінального жаргону. По-друге, я хотів би порадити шановному Леоніду Макаровичу залишатися нашим українським Вашингтоном і в історії, які відбувалися довкола мера Черкас, та інші дрібні історії, не втручатися. Тому що він – пам'ятник, йому потрібно ним залишатися, а не бути флюгером залежно від того, який у нас порядок денний", – заявив Філатов.

У відповідь перший президент сказав, що "залишиться Кравчуком, а Вашингтоном не буде", так само як і пам'ятником за життя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • 30 квітня прямо під носом у Кабміну мер Черкас, офіційно перебуваючи у відпустці, скасував карантин.

  • Зеленський на таку самодіяльність черкаського мера відреагував досить жорстко і закликав не плутати децентралізацію з автономією і берегти здоров'я і життя людей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Леонід Кравчук Борис Філатов
Місце
Україна
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже майже 4 мільйони осіб, загинули – більш 274 тисячі.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги