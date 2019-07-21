"Ви не повірите": Вакарчук зробив заяву про долю "Океану Ельзи"

Лідер партії "Голос", фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не збирається покидати гурт після позачергових виборів у Верховну Раду України.

Про це Вакарчук розповів у власному штабі після оприлюднення результатів екзитполів, написала ТСН.

Співак сказав, що він – людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів та автентичність.

Святослав Вакарчук Репортер

"Хіба я можу сказати вам, що мені більше нецікаво займатись музикою. Ви не повірите. Скажете, що я граю. Оскільки грати я не вмію, скажу, що щиро вважаю, нема чого приховувати – "Океан Ельзи" існуватиме. Слава Богу, закон дозволяє займатись творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатись", – заявив Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради о 8:00 21 липня стартувало голосування.

Згідно підсумків Національного екзит-полу станом на 18:00, які оголосили о 20:00 під час прес-конференції, в новий склад ВРУ пройдуть "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

У партії "Голос" заявили, що готові до створення коаліції з пропрезидентською партією "Слуга народу", якщо вона буде дотримуватися пріоритетів, важливих для політсили Вакарчука.

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