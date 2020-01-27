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27 січня • оновлено в 15:14
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"Ви ГеббельсТБ!" Гончаренко жорстко вгамував пропагандиста Путіна в ПАРЄ

5.4т
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Народний депутат України від "Європейської солідарності", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко знову вступив у публічну суперечку з російським пропагандистом.

Так, політик жорстко зчепився в кулуарах Ради Європи з рупором Кремля Михайлом Акіченком. Відео словесної сутички з'явилося на Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Вона почалася з того, що Гончаренко пообіцяв оскаржити повноваження російської делегації в ПАРЄ, оскільки Росія брутально порушила всі її принципи, правила й норми.

Після цього пропагандист уїдливо запитав у парламентаря, чому Україна вирішила припинити бойкот участі в сесіях ПАРЄ і повернутися до засідань. Однак Гончаренко відразу вгамував росіянина.

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Politeka

"Українська делегація обіцяла бойкот літньої сесії. А більше вона нічого не обіцяла. У жовтні ми не направили свою делегацію сюди, тому що, справді, на 70-річчі ПАРЄ разом із делегацією країни-агресорки, яка вбиває людей, анексує чужі території й порушує права людини як у своїй країні, так і у всіх інших, робити було нічого. Ну а далі треба однаково продовжувати працювати. Не можна ж покинути цей майданчик, щоб тут тільки ви і всілякі слуцькі-толсті вели пропаганду", – сказав Гончаренко.

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У відповідь пропагандист огризнувся старим фейком про те, що Україна нібито сама обстрілює і вбиває власних громадян на Донбасі, але і тут нарвався на жорстку відповідь.

"Українці не стріляли по Донбасу. Донбас – це українська територія. Якщо ви не знаєте, хто там був, то ми вам повідомимо. А скажіть тільки, де Скабєєва? Що ж ви один, без ваших? Ви нудний, вона веселіша, ніж ви", – потролив нардеп путінського пропагандиста.

Гончаренко поставив на місце пропагандиста Кремля в ПАРЄ

Гончаренко поставив на місце пропагандиста Кремля в ПАРЄ

Скриншот відео

Наприкінці той вирішив дошкулити Гоначаренку, поставивши запитання про нібито співпрацю українських націоналістів з нацистською Німеччиною і пославшись на ЦРУ. Але український нардеп перетворив випад пропагандиста на нагоду пожартувати над країною-окупанткою.

"Дуже приємно, що "Росія 1" вже посилається на ЦРУ. Скоро ви будете посилатися на СБУ. Сьогоднішні нацисти – це Російська Федерація і Путін! Ви сьогоднішні гітлерівці й фашисти! Ви вбиваєте людей в Африці, на Близькому Сході, у Східній Європі, зокрема, на жаль, в Україні. Ви ГеббельсТБ, ви найкласичніші пропагандисти! Можете піти й отримати свій пиріжок, премію у 300 рублів за те, що ви юди!" – приборкав рупора Кремля Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" ПАРЄ
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Марченко Юра
Марченко Юра
Украинцы не стреляли по Донбассу,кричит Гончаренко, но . это звучит как немцы не стреляли по СССР в 41-45г
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1
1
Lobachov Nikolay
Lobachov Nikolay
Не то , что молодец , а прямо герой ! Пусть приедет в Одессу , его там ждут с нетерпением , этого губатого !
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3
1
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Lobachov Nikolay, - Еще один завоеватель из рускаго мира!
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1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Lobachov Nikolay, краще валєжнік іди збирай за Єнісеєм, одесит ти наш щирий...
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3
3
Кресст Оксана
Кресст Оксана
Гончаренко - идиот , с этим было всё ясно еще тогда ,когда натолкли ему морду в Симферополе )))
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5
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Кресст Оксана, идиот не идиот но он в Европе, а вы извините в жопе
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0
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Кресст Оксана, Головка бо-бо у Оксанки! Должен вас огорчить - это неизлечимо. Уже никогда не будете ни настоящей еврейкой, ни настоящей украинкой - Брайтон бич по вас плачет!
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