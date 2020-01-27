"Ви ГеббельсТБ!" Гончаренко жорстко вгамував пропагандиста Путіна в ПАРЄ

Народний депутат України від "Європейської солідарності", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко знову вступив у публічну суперечку з російським пропагандистом.

Так, політик жорстко зчепився в кулуарах Ради Європи з рупором Кремля Михайлом Акіченком. Відео словесної сутички з'явилося на Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Вона почалася з того, що Гончаренко пообіцяв оскаржити повноваження російської делегації в ПАРЄ, оскільки Росія брутально порушила всі її принципи, правила й норми.

Після цього пропагандист уїдливо запитав у парламентаря, чому Україна вирішила припинити бойкот участі в сесіях ПАРЄ і повернутися до засідань. Однак Гончаренко відразу вгамував росіянина.

Олексій Гончаренко Politeka

"Українська делегація обіцяла бойкот літньої сесії. А більше вона нічого не обіцяла. У жовтні ми не направили свою делегацію сюди, тому що, справді, на 70-річчі ПАРЄ разом із делегацією країни-агресорки, яка вбиває людей, анексує чужі території й порушує права людини як у своїй країні, так і у всіх інших, робити було нічого. Ну а далі треба однаково продовжувати працювати. Не можна ж покинути цей майданчик, щоб тут тільки ви і всілякі слуцькі-толсті вели пропаганду", – сказав Гончаренко.

У відповідь пропагандист огризнувся старим фейком про те, що Україна нібито сама обстрілює і вбиває власних громадян на Донбасі, але і тут нарвався на жорстку відповідь.

"Українці не стріляли по Донбасу. Донбас – це українська територія. Якщо ви не знаєте, хто там був, то ми вам повідомимо. А скажіть тільки, де Скабєєва? Що ж ви один, без ваших? Ви нудний, вона веселіша, ніж ви", – потролив нардеп путінського пропагандиста.

Гончаренко поставив на місце пропагандиста Кремля в ПАРЄ Скриншот відео

Наприкінці той вирішив дошкулити Гоначаренку, поставивши запитання про нібито співпрацю українських націоналістів з нацистською Німеччиною і пославшись на ЦРУ. Але український нардеп перетворив випад пропагандиста на нагоду пожартувати над країною-окупанткою.

"Дуже приємно, що "Росія 1" вже посилається на ЦРУ. Скоро ви будете посилатися на СБУ. Сьогоднішні нацисти – це Російська Федерація і Путін! Ви сьогоднішні гітлерівці й фашисти! Ви вбиваєте людей в Африці, на Близькому Сході, у Східній Європі, зокрема, на жаль, в Україні. Ви ГеббельсТБ, ви найкласичніші пропагандисти! Можете піти й отримати свій пиріжок, премію у 300 рублів за те, що ви юди!" – приборкав рупора Кремля Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гончаренко розповів, що понад 30 делегатів ПАРЄ підтримали ініціативу українців і підвелися з місць на знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

У червні Гончаренко зчепився з головою російської делегації Петром Толстим у кулуарах ПАРЄ, яка ухвалила рішення повернути РФ всі права в Асамблеї. Українець пригрозив представнику окупантів лавою підсудних у Гаазі.

Крім того, український нардеп поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, ставши на захист українських моряків, які тоді були в полоні. Сперечаючись із нею, він назвав президента Росії Володимира Путіна "гопником".

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