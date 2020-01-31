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31 січня • оновлено в 13:38
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"Ви фортеця між Європою та авторитаризмом!" Помпео у Києві потужно підтримав Україну. Відео

4.4т
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Державний секретар США Майк Помпео під час офіційного візиту до Києва 31 січня висловив колосальну підтримку його країни Україні.

Виступаючи в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, він запевнив, що США буде завжди підтримувати нашу країну в боротьбі за волю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Помпео і Зеленський

Помпео і Зеленський

"Спостерігаю прогрес в Україні. Українці повинні знати, що Україна – не просто географічне серце Європи. Це оплот, фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Це країна, яка годує європейців, підтримує труби, які гріють їх. 14 000 українців загинули, безліч поранених у конфлікті на Донбасі. США бачить Україну, яка бореться за волю і демократію. Ми підтримуємо вас у цьому!" – сказав Помпео.

Також держсекретар США запевнив, що Вашингтон ніколи не допустить визнання світовою спільнотою законності окупації Криму Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Помпео прибув із офіційним візитом в Україну у четвер, 30 січня. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком і головою українського МЗС Вадимом Пристайком.

  • Помпео казав, що має намір "висловити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України" і взяти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

  • На зустрічі із Зеленським держсекретар США обговорить боротьбу з корупцією. А вже 1 лютого глава Держдепу вирушить до Мінська (Білорусь).

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Майк Помпео Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ничтожество преклонилось перед барином
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлота ссыцо кипятком от благовения!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
слова-слова) на деле-то что?) eбут xoxлов и харкают им в лицо)
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