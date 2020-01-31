"Ви фортеця між Європою та авторитаризмом!" Помпео у Києві потужно підтримав Україну. Відео

Державний секретар США Майк Помпео під час офіційного візиту до Києва 31 січня висловив колосальну підтримку його країни Україні.

Виступаючи в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, він запевнив, що США буде завжди підтримувати нашу країну в боротьбі за волю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Помпео і Зеленський

"Спостерігаю прогрес в Україні. Українці повинні знати, що Україна – не просто географічне серце Європи. Це оплот, фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Це країна, яка годує європейців, підтримує труби, які гріють їх. 14 000 українців загинули, безліч поранених у конфлікті на Донбасі. США бачить Україну, яка бореться за волю і демократію. Ми підтримуємо вас у цьому!" – сказав Помпео.

Також держсекретар США запевнив, що Вашингтон ніколи не допустить визнання світовою спільнотою законності окупації Криму Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помпео прибув із офіційним візитом в Україну у четвер, 30 січня. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком і головою українського МЗС Вадимом Пристайком.

Помпео казав, що має намір "висловити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України" і взяти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

На зустрічі із Зеленським держсекретар США обговорить боротьбу з корупцією. А вже 1 лютого глава Держдепу вирушить до Мінська (Білорусь).

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