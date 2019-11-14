Ветерани жорстко звернулися до Зеленського через інтерв'ю Коломойського

Ветерани війни на Донбасі висловили своє обурення скандальним інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського і звернулися з цього приводу з низкою вимог до президента України Володимира Зеленського.

Доволі жорстке звернення вони опублікували на сторінці "Рух ветеранів України" у Facebook і закликали главу держави негайно відреагувати на проросійські висловлювання Коломойського.

Ветерани звернулися до Зеленського

"Володимире, час визначатися, адже виникає питання: ви – президент України чи просто людина Коломойського? В інтерв'ю виданню NY Times, ваш (як ви неодноразово заявляли) друг Ігор Коломойський зробив заяви, які підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу "Державна зрада". Закликав до миру з країною-агресором і нашим особистим ворогом Російською Федерацією і висловлював бажання стати з ними під прапор якогось "нового Варшавського договору". Після виходу цього інтерв'ю минуло вже достатньо часу. Більше, ніж треба для реакції людини, яка є патріотом своєї країни, але від вас ні слова", – звернулися до президента захисники України.

Вони зазначили, що такі меседжі неприйнятні для ветеранської громадськості та для всього проукраїнського населення країни. У зв'язку з цим захисники висунули три вимоги до Зеленського:

зробити офіційну заяву щодо висловлювань Коломойського і дати належну оцінку його словами;

доручити відповідним органам розпочати слідство за статтею 111 "Державна зрада";

законодавчо затвердити вектор руху України у НАТО і ЄС.

"Ми, ветерани російсько-української війни, вважаємо неприпустимими будь-які загравання з нашим ворогом і зробимо все, щоб це стало неможливим для будь-якого з тих, хто перебуває на нашій території – українській землі, незалежно від громадянства і статусу! Слава Україні! Слава Нації!" – рішуче підсумували ветерани.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коломойський, зокрема, заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть у Польщі.

Крім того, він закликав припинити війну на Донбасі й відновити відносини між Україною і Росією, зазначивши, що травми, завдані українцям конфліктом на сході, "швидко підуть у минуле".

Також мільярдер закликав Україну відмовитися від допомоги МВФ і запропонував замінити її кредитами від Росії.

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