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Ветерани АТО в пошуку роботи: місія нездійсненна? (відео)

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Понад 300 000 українців, які були в АТО, отримали статус учасника бойових дій. Більшість із них після повернення з фронту опинилися перед проблемою пошуку роботи. Чому ветеранам важче, ніж іншим українцям.Фестиваль вакансій для ветеранів АТО організували кілька громадських організацій Києва та Державна служба зайнятості. Держслужба пропонує кілька тисяч вакансій в Києві і області для колишніх вояків. Пропозицій від роботодавців за останній рік побільшало на 30%. Цьому сприяли нові зміни до законів, що заохочують підприємства брати ветеранів. Але якість пропозицій не покращилася - це здебільшого робочі спеціальності на Київщині з середньою зарплатнею в 5 000 гривень.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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