Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника

В місті Прилуки Чернігівської області ветерани АТО, солдати та волонтери 17 червня висунули свого кандидата до Верховної Ради.

Це – відомий правозахисник і громадський діяч Сергій Коровченко. "Ми з побратимами вирішили підтримати Сергія Коровченка, тому що побачили його реальну допомогу Збройним силам України. Також він допомагає різним волонтерським організаціям, які передають допомогу на передову. Неодноразово допомагав нашій військовій частині, яка знаходиться в місті Прилуки. Тому бачимо, що це людина честі і совісті", – заявив під час висунення ветеран АТО Павло Сакадьол.

Сергій Коровченко

За словами волонтерів, їм необхідний представник, який буде працювати над посиленням обороноздатності країни, а також продовжуватиме займатися реальними справами, зокрема, допомагатиме солдатам на передовій.

"Сергій Коровченко – це людина, яка не словом, а ділом допомагає нашим хлопцям на фронті. На численні звернення щодо надання допомоги ми ніколи не чули відмови, ні в день, ні вночі. Робота волонтерів була б неможлива без таких справжніх патріотів. Від імені волонтерської організації та воїнів-захисників я хочу подякувати Сергію Коровченку за допомогу. Ми підтримуємо його кандидатуру в народні депутати. З такими політиками Україна стане сильною, і ми переможемо ворога. Перемога буде за нами!" – заявив під час висування голова громадської організації "Патріот Прилуки" Олександр Дуденок.

Сергій Коровченко

Коровченко балотуватиметься по 210 одномандатному виборчому округу, до якого входять Прилуцький, Бобровицький та Козелецький райони Чернігівської області. Заснований ним Громадський рух "Оновлення" займається правозахисною діяльністю та вирішенням соціальних проблем жителів Чернігівщини.

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