Ветеран потролив "слуг" на Донбасі: герої, повертайтеся живими!
Ветеран пожартував про народних депутатів від "Слуги народу", які 21 жовтня вирушили в робочу поїздку на Донбас.
Їм побажали повернутися живими – як зазвичай говорять про військових, які їдуть в ООС. Відповідне відео, зняте в Донецькій області, було опубліковано в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).
На ролику видно, як депутати по черзі залазили у вантажівку. Автор ролика назвав політиків "героями", а також пожартував, що, мабуть, "слуги" зрозуміли, що вчинили некрасиво, коли пропустили мобілізацію".
"Ось приїхали виправляти помилку", – сказав автор кадрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що на Донбас відправляться 120 їхніх нардепів. Він сказав, що "слуги" поїдуть "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися про те, що реально там відбувається.
Вранці 21 жовтня більше ста депутатів від СН вирушили з дводенною робочою поїздкою на Донбас.
У Костянтинівці, куди прибули нардепи, сталася перепалка між ветеранами АТО та Арахамією. Причиною стала його заява про необхідність скоротити чисельність небойового складу армії.