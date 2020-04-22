"Весна прийде – саджати будемо": Зеленський висловився про головну обіцянку українцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впливає на правоохоронні органи з метою виконати передвиборчу обіцянку про "посадки".

В інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського", який вийшов в ефір 22 квітня, він зазначив, що правоохоронна система потребує перезавантаження.

"Весна прийде – саджати будемо. Тут, по-перше, потрібно розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян говорить, де посадки? І я дійсно цього хочу, і це обов'язково буде. Але коли я починаю комусь із наших правоохоронців дзвонити, говорити, де результат, ми обіцяли людям, то інша частина громадян починає говорити, що це не мої повноваження", – сказав президент.

Володимир Зеленський скріншот

"Чого вони хочуть більше – посадок чи впливу президента? Впливу президента на правоохоронні органи з тієї точки зору, що цю людину потрібно посадити, а цього не потрібно чіпати, немає", – запевнив Зеленський.

Також президент зазначив, що не розуміє, навіщо Україні стільки правоохоронних органів. За його словами, це було зроблено для розмивання відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що буде міняти склад Кабінету міністрів до тих пір, поки не вийде зібрати "ідеальний уряд".

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