Весільний фотограф, перукар і кухар: Чекалкін озвучив головну проблему "слуг народу"

В результаті виборів до Верховної Ради 2019 року, в парламенті опинилися випадкові люди і це головна проблема президентської сили "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній український дипломат Дмитро Чекалкін, відповідаючи на питання, чому Володимир Зеленський втратив контроль на монобільшістю за останній час (повну версію інтерв'ю читайте тут).

"У Раді опинилися люди без будь-якого політичного бекграунду і досвіду. А це вищий законодавчий орган країни! Це було просто знущанням над свідомістю і здоровим глуздом, коли туди потрапили люди, які ще вчора були перукарями, фотографами, як в Запоріжжі, або як в Одесі, де на виборах пройшов колишній кухар неформального керівника Одеси", – зазначив Чекалкін.

Верховна Рада psm7.com

На його думку, якщо люди приходять без будь-якого досвіду, то вони легко піддаються чиємусь фінансовому і моральному впливам.

"Тут і штрейкбрехери, і учасники різних груп. Це було цілком передбачувано, тому я не дивуюся. Якщо колишній кухар авторитетного одеського персонажа став депутатом, то до кого він буде прислухатися – до того, кому він підпорядкований формально чи до того, хто дав йому квиток в політику?", – підсумував Чекалкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній дипломат Дмитро Чекалкін вважає, що раніше президент України Володимир Зеленський був абсолютно відірваний від реальності, але вже нарешті зрозумів, "в яку халепу він втрапив".

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