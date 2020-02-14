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14 лютого • оновлено в 10:41
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Веселий тусівник: у мережу злили архівні фото молодого Гончарука

4.2т
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У мережі з'явилася добірка архівних фотографій із молодим прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Їх оприлюднили на Telegram-каналі "Темний Лицар". На світлинах Гончарук розважається на різних сімейних святах і зустрічах із друзями. Тоді він носив довге волосся і, як і зараз, надавав перевагу класичним костюмам.

З огляду на кадри, Гончарук в юні роки любив веселитися й танцювати, а також мав багато друзів серед дівчат. На більшості фото він зазнимкований саме з ними.

Гончарук у молодості

Гончарук у молодості

Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості

Гончарук у молодості

Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості

Гончарук у молодості

Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості

Гончарук у молодості

Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості

Гончарук у молодості

Telegram-канал "Темний Лицар"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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