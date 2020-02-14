Веселий тусівник: у мережу злили архівні фото молодого Гончарука

У мережі з'явилася добірка архівних фотографій із молодим прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Їх оприлюднили на Telegram-каналі "Темний Лицар". На світлинах Гончарук розважається на різних сімейних святах і зустрічах із друзями. Тоді він носив довге волосся і, як і зараз, надавав перевагу класичним костюмам.

З огляду на кадри, Гончарук в юні роки любив веселитися й танцювати, а також мав багато друзів серед дівчат. На більшості фото він зазнимкований саме з ними.

Гончарук у молодості Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості Telegram-канал "Темний Лицар"

Гончарук у молодості Telegram-канал "Темний Лицар"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в інтернеті згадали про відео за 2012 рік із молодим Гончаруком. Зважаючи на записи, тоді він брав активну участь у мітингах ошуканих інвесторів новобудов, а також знімався в масовці телевізійного шоу на телеканалі "Інтер".

ЗМІ з'ясували, що Гончарук за участь в токшоу і мітингу ошуканих вкладників у 2012 році міг заробити приблизно 120 гривень ($15).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся