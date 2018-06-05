"Весь світ - випробувальний майданчик!" Порошенко викрив Росію в Європі

Президент України Петро Порошенко заявив, що весь світ зараз є випробувальним майданчиком для російської політики фальшивих новин.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

"Весь світ є випробувальним майданчиком для російської політики фальшивих новин. Було на виборах в США, референдумі Brexit в Сполученому Королівстві, кризі незалежності Каталонії і, звичайно ж, під час російської анексії Криму", - підкреслив український лідер.

За його словами, російським ЗМІ неможливо вірити.

"Росія продовжує свою політику фальшивих новин, включно зі звинуваченнями в фашизмі. Ці звинувачення дуже небезпечні для демократії, і ми повинні боротися з цією проблемою фальшивих новин", - заявив Порошенко.

Він також нагадав проситуацію з зірваним трансфером українського футболіста Романа Зозулі в іспанський клуб "Райо Вальєкано". Нагадаємо, тривалий час російські і інші ЗМІ називали його "фашистом". Також писали, що він нібито використовує нацистські вітання.Під тиском цих публікацій Зозуля втратив контракт з клубом.

"Це добре фінансована, добре організована машина для професійного поширення фальшивих новин... Коли почалися напади на Зозулю, це стало головною новиною для російських ЗМІ. Власники і вболівальники команди повірили в ту неправдиву інформацію. Зозуля нічого поганого не зробив. Він лише захищав свою Батьківщину , свою країну, як будь-який інший патріот", - зазначив президент України.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше засновник фонду "Вернись живим" Віталій Дейнега вказав на те, що Україна програла в інформаційній війні з Росією.