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28 жовтня • оновлено в 06:12
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"Весь світ почув!" Росія влізла в скандал Зеленського з "Азовом". Заява

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Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заступилася за президента України Володимира Зеленського і звинуватила "Азов" у зриві Мінських домовленостей.

Так вона відреагувала на ультиматум, який висунув лідер націоналістів Андрій Білецький Зеленському, на своїй сторінці в Facebook.

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Доброволец в Золотом - Зеленскому: Это наша земля! Мы останемся здесь!

"Чотири з гаком роки глави країн НАТО і ЄС, індивідуально і колективно звинувачували Росію в недостатності зусиль по реалізації Мінських угод. Чотири з гаком роки Москва пояснювала, що зривають їх виконання націоналістично орієнтовані елементи, відповідальність за які лежала на Києві", – написала Захарова.

"Тепер весь світ почув визнання істинно винних про те, хто і як блокував весь цей час виконання Мінських домовленостей, стартовим моментом якого має бути розведення сил", – додала вона.

Володимир Зеленський і Андрій Білецький

Володимир Зеленський і Андрій Білецький

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білецький звернувся до Зеленського з вимогою "не здавати території" Донбасу. Він підкреслив, що бійці "Азова" залишаться в Золотому, тому що "мають право на власну думку", зароблене кров'ю. Будь-які спроби вигнати ветеранів, за словами Білецького, обернуться тим, що в Золоте зайде ще більше добровольців.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Андрій Білецький Марія Захарова
Місце
Україна
Тег
"Азов"
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Держава в якої президент не поважає своїх виборців,не хоче прислухатись до думки своїх виборців,це не держава ,це в майбутьньому удільні князівства. Дуже цікаво скільки областей пообіцяв путін князьку володі?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Государство, в котором лидер националистов выдвигает условия верховному главнокомандующему - обречено. Дальше либо европа поймет, что официальная власть украины не имеет реальной власти и не способна контролировать порядок в стране, либо эти нацбаты придется усмирять силой, а это выплеснется в новый виток гражданского конфликта. В общем, запасаемся попкорном, ребятки.
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Yatsenko Alexander
Yatsenko Alexander
Начала гавакать - с больной головы на здоровую...
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