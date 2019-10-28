"Весь світ почув!" Росія влізла в скандал Зеленського з "Азовом". Заява

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заступилася за президента України Володимира Зеленського і звинуватила "Азов" у зриві Мінських домовленостей.

Так вона відреагувала на ультиматум, який висунув лідер націоналістів Андрій Білецький Зеленському, на своїй сторінці в Facebook.

"Чотири з гаком роки глави країн НАТО і ЄС, індивідуально і колективно звинувачували Росію в недостатності зусиль по реалізації Мінських угод. Чотири з гаком роки Москва пояснювала, що зривають їх виконання націоналістично орієнтовані елементи, відповідальність за які лежала на Києві", – написала Захарова.

"Тепер весь світ почув визнання істинно винних про те, хто і як блокував весь цей час виконання Мінських домовленостей, стартовим моментом якого має бути розведення сил", – додала вона.

Володимир Зеленський і Андрій Білецький

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білецький звернувся до Зеленського з вимогою "не здавати території" Донбасу. Він підкреслив, що бійці "Азова" залишаться в Золотому, тому що "мають право на власну думку", зароблене кров'ю. Будь-які спроби вигнати ветеранів, за словами Білецького, обернуться тим, що в Золоте зайде ще більше добровольців.

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