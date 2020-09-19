"Весь негатив – не на нас!" Арахамія заявив, що програти вибори для "Слуги" – вигідно
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його політичній партії буде вигідно програти на місцевих виборах.
Про це народний депутат сказав в ефірі телеканалу "Україна 24". На його думку, тоді його політсила зможе уникнути негативу.
"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі – не на нас. Не ми ж рулимо містом", – розповів парламентарій.
Відзначимо, що раніше Арахамія висловився, що загроза для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – просто чутки.
Також Арахамія пообіцяв особисто блокувати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування зірваної спецоперації із затримання членів ПВК Вагнера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.
8 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.
Серед інших правок депутати прийняли норму, яка передбачає нульові податки на найближчі два роки після легалізації казино. Як з'ясував OBOZREVATEL, такі правки розробив одіозний російський бізнесмен Борис Баум, а їх пролобіювали віддані президенту України Володимиру Зеленському люди – Кирило Тимошенко і Давид Арахамія.
Пізніше в мережі з'явилася інформація, що головою комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначений російський бізнесмен Борис Баум, наближений до заступника голови Офісу президента Кирилу Тимошенко.
Відзначимо, що стало відомо, що казино в Україні відкриють не раніше кінця 2020 року і не пізніше літа 2021 року.
Додамо, що раніше OBOZREVATEL писав, що Давид Арахамія може бути причетний до корупційного скандалу з "новими паспортами" для українців. Пізніше скандал з Єдиною державною автоматизованою паспортною системою отримав продовження.
Крім того, в "Слугу народу" розгорівся новий скандал навколо Арахамії та "вбивстві бізнесмена".