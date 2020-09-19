''Весь негатив – не на нас!'' Арахамія заявив, що програти вибори для ''Слуги'' – вигідно

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його політичній партії буде вигідно програти на місцевих виборах.

Про це народний депутат сказав в ефірі телеканалу "Україна 24". На його думку, тоді його політсила зможе уникнути негативу.

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі – не на нас. Не ми ж рулимо містом", – розповів парламентарій.

Відзначимо, що раніше Арахамія висловився, що загроза для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – просто чутки.

Також Арахамія пообіцяв особисто блокувати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування зірваної спецоперації із затримання членів ПВК Вагнера.

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