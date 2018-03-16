"Весь народ чекає": владі України поставили ультиматум щодо Криму

"Меджліс" кримськотатарського народу влаштує масові протести в Києві, якщо влада України не внесе поправку до Конституції, згідно з якою Крим стане "кримськотатарською національно-територіальною автономією".

Про це в ефірі програми "16+" на інтернет-каналі Skrypin.ua заявив один з ініціаторів блокади Криму, генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов.

"У нас є до 18 травня (річниця депортації кримських татар радянською владою. - Ред.) час. Залишилося зовсім трохи. Вважайте, що весь народ чекає зараз. До 18 травня ми чекаємо, і, повірте, ні Чубаров, ні Джемілєв вже не втримають народ від багатьох висловлювань і від багатьох речей, тому що народ як пружина, він тримається гідно", - сказав він.

При цьому він наголосив, що якщо ж ситуація не зміниться, біля Верховної Ради будуть організовані протестні акції.

"Повірте мені, біля Верховної ради не таке наметове містечко буде, яким був "Міхомайдан", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше один із лідерів "Меджлісу" Мустафа Джемілєв заявив, що визначення статусу Криму як національної автономії кримськотатарського народу в Конституції України не може бути прецедентом для інших етносів в Україні.