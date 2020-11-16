Верховну Раду вперше тимчасово очолила жінка

Заступниця голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова Олена Кондратюк тимчасово виконуватиме його обов'язки як спікера парламенту.

Зокрема, на час, поки він і перший віцеспікер Руслан Стефанчук хворіють на COVID-19. Про це на сторінці у Facebook сповістив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, опублікувавши відповідне розпорядження глави парламенту, підписане ще 12 листопада.

"Здається, вперше ВРУ очолює жінка. Хай і тимчасово. Щось вказує, що нас чекає більше уваги до пошуку взаємопорозуміння в парламенті найближчим часом. Якщо його не направлять на локдаун робочих днів, що теж можливо", – зазначив нардеп.

Юрчишин побажав Кондратюк успіху і додав, що "Голос" завжди готовий підтримати конструктивну роботу Ради.

Розпорядження Разумкова Facebook Ярослава Юрчишина

Зауважимо: раніше заступниця Разумкова запевнила, що дуже відповідально ставиться до роботи і заходів безпеки – тобто носіння маски й дотримання дистанції на робочому місці. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що почувається добре й готова "підстрахувати колег та вести засідання парламенту".

"Це мій обов'язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися. Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох людей у керівництві парламенту є правильним та інституційно доцільним. Щоб не трапилося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство та брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень", – підкреслила Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL: