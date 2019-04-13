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Верховну Раду можуть розпустити: озвучено несподівану умову

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Верховна Рада України може достроково припинити свої повноваження, якщо не будуть надані документи про активність коаліції після кінця лютого 2019 року.

Як сказано в матеріалі Сергія Рахманіна для "Дзеркала тижня", рішення можуть прийняти за допомогою київського Окружного адміністративного суду.

"Суд постановив витребувати у Верховної Ради, Апарату Верховної Ради, коаліції депутатських фракцій у парламенті відомості, станом на 28 лютого 2019 року із зазначенням прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді" - повідомили представники прес-служби ОАС.

Початком розгляду став позов нардепа Андрія Деркача. Він звернувся до суду з приводу бездіяльності координаторів коаліції, які не внесли кандидатуру міністра охорони здоров'я.

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Перш ніж встановити ступінь відповідальності кураторів більшості за це, суд зажадав від них надати інформацію про саме існування коаліції з наданням відповідних документів. Якщо таких немає, про це суду потрібно повідомити в письмовій формі.

Верховну Раду можуть розпустити: озвучено несподівану умову

Незважаючи на те, що інформація повинна була бути передана не пізніше, 12 березня, за словами Рахманіна її немає досі.

Журналіст підкреслює, що якщо відповідні документи не будуть надані, у суду буде привід встановити, що коаліція відсутня як мінімум з 28 лютого 2019 роки 30 днів, відведених на формування нової, закінчилися в кінці березня. Таким чином, у переможця президентських виборів, якщо він обіпреться на рішення ОАС, з'являться формальні підстави припинити повноваження ВР відразу після прийняття присяги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Україні пройшли вибори президента. За результатами голосування у другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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Особа
Сергій Рахманін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Українивибори в Україні
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Dell Alex
Dell Alex
По закону Раду нельзя распускать за полгода до конца ее полномочий )))) Да и это бессмысленно.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
СУПЕР!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Страна животных продолжает веселить мир
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