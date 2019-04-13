Верховну Раду можуть розпустити: озвучено несподівану умову

Верховна Рада України може достроково припинити свої повноваження, якщо не будуть надані документи про активність коаліції після кінця лютого 2019 року.

Як сказано в матеріалі Сергія Рахманіна для "Дзеркала тижня", рішення можуть прийняти за допомогою київського Окружного адміністративного суду.

"Суд постановив витребувати у Верховної Ради, Апарату Верховної Ради, коаліції депутатських фракцій у парламенті відомості, станом на 28 лютого 2019 року із зазначенням прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді" - повідомили представники прес-служби ОАС.

Початком розгляду став позов нардепа Андрія Деркача. Він звернувся до суду з приводу бездіяльності координаторів коаліції, які не внесли кандидатуру міністра охорони здоров'я.

Перш ніж встановити ступінь відповідальності кураторів більшості за це, суд зажадав від них надати інформацію про саме існування коаліції з наданням відповідних документів. Якщо таких немає, про це суду потрібно повідомити в письмовій формі.

Незважаючи на те, що інформація повинна була бути передана не пізніше, 12 березня, за словами Рахманіна її немає досі.

Журналіст підкреслює, що якщо відповідні документи не будуть надані, у суду буде привід встановити, що коаліція відсутня як мінімум з 28 лютого 2019 роки 30 днів, відведених на формування нової, закінчилися в кінці березня. Таким чином, у переможця президентських виборів, якщо він обіпреться на рішення ОАС, з'являться формальні підстави припинити повноваження ВР відразу після прийняття присяги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Україні пройшли вибори президента. За результатами голосування у другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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