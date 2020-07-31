Верховну Раду чекає ребрендинг до річниці Незалежності України

Кирило Лютий Політика 21:05, 31.07.2020 Оновлено: 22:05, 31.07.2020

У Верховній Раді планують провести ребрендинг до 30-річчя Незалежності України.

Про це розповіли заступниця спікера парламенту Олена Кондратюк і народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович, передає офіційний сайт Ради.

"Сьогодні на засіданні Робочої групи з підготовки проєкту закону про державні символи України говорили про важливість ухвалення всього законодавства, що стосується державної символіки до 30-ти річчя незалежності України. Для брендингу це дуже важливо. Маємо на меті впорядкувати різнотипну візуалізацію, що є сьогодні. До 30-ї річниці незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради України", – розповіла Кондратюк.

В'ятрович зазначив, що варто проговорити ідеологічну складову, оскільки будівля парламенту 1939 року не несе правильного посилу для демократичного бренду, а образ радянського минулого.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і його команда не зацікавлені в дострокових виборах до Верховної Ради.

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