Верховний Суд зобов’язав зареєструвати Людмилу Давиденко кандидатом у депутати у 208 окрузі Центральну виборчу комісію

Верховний Суд визнав дії Центральної виборчої комісії протиправними й зобов’язав зареєструвати Людмилу Давиденко кандидатом у народні депутати у 208 окрузі. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

Давиденко вважає це рішення відновленням справедливості.

"Справедливість відновлена! Верховний Суд визнав дії Центральної виборчої комісії протиправними й зобов’язав зареєструвати мене кандидатом у народні депутати у нашому 208 окрузі!", – зазначила вона.

За словами Давиденко, брудні технології програли.

"Переконана, що для тих політиків, які цинічно вдавалися до махінацій та протиправних дій, аби отримати депутатський мандат для власних корисливих цілей, сьогодні чорний день. Вони вже програли, як програли їх брудні технології!", – наголосила вона.

Давиденко подякувала усім, хто її підтримав.

"Дякую усім хто підтримував мене протягом останніх двох тижнів, коли ЦВК двічі відмовляла мені у реєстрації, а ДМС просто ігнорувала мене! Я отримала тисячі листів підтримки, сотні телефонних дзвінків з різних населених пунктів нашого округу. Я вистояла тільки завдяки вам — усім разом і кожному окремо! Це наша спільна перемога!", – написала Давиденко.

Раніше Людмила Давиденко, вдова загиблого народного депутата Валерія Давиденка, заявила, що Центральна виборча комісія (ЦВК) з надуманих причин відмовила їй в реєстрації для участі в довиборах до Верховної Ради України у виборчому окрузі №208 в Чернігівській області.

"Мені відмовили в реєстрації кандидатом в народні депутати в 208-му виборчому окрузі, посилаючись на відсутність документів, хоча усі необхідні документи для реєстрації мною були надані в ЦВК. Я вважаю це утиском моїх прав як громадянки України. Фактично мене позбавили можливості брати участь у виборах і бути обраною", – зазначила Людмила Давиденко.