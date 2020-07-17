Верховний суд відсторонив мера Чернівців Каспрука

Верховний суд скасував рішення Сьомого апеляційного адміністративного суду, який підтвердив незаконність дострокового припинення повноважень мера Чернівців Олексія Каспрука.

Справу направлено на повторний розгляд до суду першої інстанції – Чернівецького окружного адміністративного суду, повідомив УНІАН міський голова.

На період розгляду діятиме рішення Чернівецької міськради про дострокове припинення повноважень Каспрука.

"Справу відправлено повторно на розгляд судом першої інстанції. Поки суд буде розглядати цю справу, діятиме рішення Чернівецької міської ради про моє дострокове припинення повноважень", – пояснив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Каспрук перший раз був обраний мером в 2014 році. У листопаді 2015 року – переобраний на другий термін.

У липні 2018-го Чернівецька міська рада на сесії проголосувала за дострокову відставку Каспрука.

У 2017-му НАЗК просило суд оштрафувати мера Чернівців за призначення премій самому собі. Він виписав собі $1000 матеріальної допомоги.

Його звільнення під час таємного голосування підтримали 29 з 29 необхідних депутатів, всього на сесії був присутній 41 обранець.

У квітні 2019 го Чернівецький окружний адміністративний суд поновив на посаді мера міста Олексія Каспрука.