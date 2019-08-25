Верховний суд скасував результати виборів на Черкащині через позов "Слуги народу"

Суд скасував забирай на позачергових виборах до Верховної Ради самовисуванця Сергія Рудика, який балотувався в окрузі 198 Черкаської області.

Таке рішення 24 серпня позовом кандидата в депутати по даному округу від " Слуги народу " Наталії Дьяченко прийняв Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду, передає " Інтерфакс-Україна ".

"Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року", – сказано в постанові.

Суд також зобов'язав ЦВК продовжити дії по встановленню результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

Ілюстрація. Верховна Рада апостроф

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з нардепів набрав найменше голосів на виборах в Раду.

На перші позиції антирейтингу потрапили Наталія Веселова (4 голоси), Надія Савченко (8 голосів) і Андрій Немировський (188 голосів).

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