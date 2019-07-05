Верховний суд остаточно заборонив Онищенку йти в депутати

Верховний суд остаточно заборонив скандальному ексдепутату й олігархові Олександру Онищенку балотуватися в Верховну Раду на позачергових виборах 21 липня.
Новий позов Онищенка не був задоволений, передає прес-служба суду в п'ятницю, 5 липня.
"Верховний суд підтвердив своє рішення про правомірність відмови ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати А. Онищенка", – йдеться в повідомленні.
Олександр Онищенко
Українська правда
Так, ЦВК відмовила в реєстрації, зокрема, тому, що Онищенко не дотримав вимог Конституції України щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення виборів.
У відповідь Онищенко надав документи про участь у міжнародних змаганнях із кінного спорту, проте Верховний суд не прийняв їх як докази.
"Нагадаємо, що Верховний суд уже розглядав аналогічну справу за позовом А. Онищенка і в своєму рішенні від 25 червня 2019 у справі №855/152/19 відмовив у задоволенні позовних вимог. Позивач повторно звернувся до суду із зазначеними позовними вимогами, надавши додаткові докази", – розповіли в суді.
Верховний суд роз'яснив Онищенку, що ним не можуть використовуватися посилання на рішення Правління Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" і протоколи засідань Правління цієї громадської організації.
Олександр Онищенко
"Суд також відхилив посилання позивача про перебування його в статусі заявника в процесі міжнародного захисту і зазначив, що та обставина, що позивач через конфлікт політичних поглядів був змушений залишити Україну і просити в іншій країні міжнародного захисту з економічних мотивів не може бути визнаний поважною підставою його виїзду за кордон і не є пом'якшувальною обставиною, оскільки свідчить про наявність у нього конфлікту саме з державою", – розповіли в прес-службі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 червня Олександр Онищенко дістав судове рішення про те, що він нібито не ховається від українського правосуддя в Європі, а представляє країну на спортивних змаганнях.
23 червня Центральна виборча комісія оскаржила рішення суду щодо реєстрації нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом на позачергових виборах в Раду.
24 червня ЦВК потворно відмовив йому в реєстрації на вибори.
25 червня Верховний суд визнав законним рішення ЦВК.
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