Верховний Суд не знайшов порушень в опитуванні Зеленського

Верховний Суд не побачив порушень і прихованої агітації у всеукраїнському опитуванні, яке ініціював президент України Володимир Зеленський одночасно з голосуванням на місцевих виборах.

Про рішення суду, засідання якого відбулося 24 жовтня, повідомила народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак на своїй сторінці в Facebook.

"Ми звернулися з позовом до Верховного Суду про визнання дій президента протиправними та зобов'язання його утриматися від дій, пов'язаних із опитуванням. Але, на жаль, Верховний Суд та Велика палата ВС відмовили нам у задоволенні наших позовних вимог і вимог апеляційної скарги", – написала Новак.

За її словами, суд не побачив ніяких порушень у діях президента під час оголошення ним опитування, не знайшов прихованої агітації за певну політичну силу, оскільки "дуже важко відокремити приховану агітацію від цілком щирих політичних намірів і звичайної інформації про опитування".

Верховний Суд не побачив порушень у опитуванні Зеленського. Наталія Новак в Facebook

Позов було відхилено. Наталія Новак в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Офісі президента України заявили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним з "інструментів демократії". На думку ОП, така анкета дозволить українцям висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".