Судова реформа Зеленського призведе до колапсу? Про що попередила Україну Венеціанська комісія

Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу президента України Володимира Зеленського в частині скорочення кількості суддів. Вони впевнені, що якщо цей процес не скасувати, то Верховний Суд опиниться під тиском парламенту, а робота його зупинитися.

З цим згодні й експерти, які вважають, що якщо до рекомендацій комісії не прислухатися, то Верховний Суд не очікує нічого хорошого.

Про те, що не так із реформою Зеленського і як потрібно виходити з ситуації – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Згідно з реформою, кількість суддів Верховного Суду мають скоротити вдвічі – до 100 осіб;

Венеціанська комісія рекомендує так не чинити;

За підрахунками, на те, щоб впоратися з поточними справами (а їх майже 80 тисяч), двом сотням суддів потрібен рік. І це за умови, що нових справ вони не братимуть (їх щодня надходить майже 350);

Експерти впевнені, що прислухатися до рекомендацій комісії необхідно, інакше судова система "стане";

Також варто опрацювати альтернативу від комісії про можливість виключення з ВС окремих суддів, яких відсіє Громадська рада доброчесності.

Що не так із реформою, на думку комісії

Одразу варто зазначити, що загалом Венеціанська комісія судову реформу підтримала і зміни в системі оцінює позитивно. Наприклад, схвалено залучення міжнародних експертів до відбору людей до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Однак питання, що стосуються Верховного Суду, піддалися критиці.

Так, "Венеційка" повідомила, що не можна зараз проводити повторний конкурсний відбір і скорочувати кількість суддів, адже їх обрали всього два роки тому. На їхню думку, це може створити враження у суспільства, що кожна нова влада може змінювати судову систему під себе. Крім того, часті зміни судової влади спричинили б за собою залежність суддів від правління, адже їм могли б загрожувати звільненнями.

Венеціанська комісія Ideologs.com

Другий аспект – Верховному Суду й зараз вистачає роботи, а якщо різко скоротити їх кількість удвічі, то його робота і зовсім може "стати". За словами експерта Центру політико-правових реформ Романа Куйбіди, якщо чинному складу ВС перестати доручати нові справи і дати зайнятися накопиченими, то на їхнє вирішення знадобиться майже рік.

– Це досить велика кількість справ, ми навіть здійснювали розрахунки: щоб розвантажити те, що зараз є, то потрібен приблизно рік. І це за нинішньої кількості суддів. Тому це може мати негативні наслідки, якщо це положення буде імплементовано в життя. [...] Ситуація із затриманням розумних строків розгляду не дуже хороша зараз і може бути загострена в разі скорочення, – застеріг експерт у коментарі OBOZREVATEL.

Такої ж думки і ексглава Верховного Суду України Василь Онопенко. Він назвав цю частину реформи примітивною і спрощеною.

– Я вважаю, що це не реформа – просто скоротити ВС удвічі. Це такий, спрощений підхід. Реформа має полягати в тому, щоб проаналізувати не тільки кількість справ, але і в тому, які категорії справ, чи мають їх розглядати, за напрямками. Ось тут треба подивитися, які навантаження. Може, треба було в межах цієї кількості суддів змінювати кількість суддів за напрямками. А так просто скоротити ... Ну скоротять, вдвічі збільшиться кількість справ на суддю, – поділився з OBOZREVATEL Онопенко.

Починати ж реформу необхідно з місцевих судів, де "вариться правосуддя", вважає Онопенко. А від пропонованих змін просто страждатиме оперативність і якість розгляду справ.

Верховний Суд

Яка є альтернатива масового скорочення?

Саме такого висновку дійшла й Венеціанська комісія – спершу розібратися з судами першої та апеляційної інстанцій, де зараз є чимало вільних робочих місць. Потім слід розглянути закон, який відфільтрує справи, що потрапляють на розгляд Верховного Суду, а вже потім можна щось вирішувати в питанні кількості суддів.

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Роман Куйбіда вважає такі підсумки правильними, оскільки запропонований зараз варіант "ставить віз попереду коня". Проте чітко прогнозувати, чи прислухаються у Зеленського до рекомендацій комісії, поки складно.

– Реформи у Верховному Суді будуть проведені. У який спосіб, це залежатиме від законодавчих ініціатив, але чи буде змінена послідовність дій – важко сказати, – розповів Куйбіда.

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Крім того, як альтернативу ініціативі президента Венеціанська комісія запропонувала іншу систему скорочення суддів. Тих, хто потрапили до ВС, але отримали негативну характеристику від Громадської ради доброчесності, можна перевірити повторно (до речі, таких суддів 44). Однак, за словами того ж Куйбіди, в рамках чинного законодавства такий варіант працювати не може. А втім, він не заперечує, що спеціально під нього можуть пропрацювати необхідні норми.

Зараз закон ухвалений парламентом і вже підписаний президентом Зеленським. Залишається спостерігати за тим, чи прислухається влада до рекомендацій Венеціанської комісії або ж ризикне фактичною зупинкою одного з важливих компонентів судової системи.

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