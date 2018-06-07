Верховна Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів України

Український парламент підтримав подання прем'єра Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. Він заявив, що "не приймає правила кругової поруки".Верховна Рада України у четвер, 7 червня, підтримала подання прем'єра Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. За прийняття відповідного рішення проголосували 254 депутата.

У своїй промові у парламенті перед голосуванням Данилюк заявив, що будував ефективну фінансову систему, але попри те йому "інкримінують" те, що він "виніс "сор из избы". "Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов не в "избу" (...) Я йшов боротися з корупцією, з розбазарюванням державних коштів. Я йшов будувати сучасну службу фінансових розслідувань", - заявив міністр.

Він закинув уряду те, що понад рік Державна фіскальна служба України має "напівлегітимного та повністю керованого керівника", реформа цього органу не відбувається, а робота ДФС "пронизана корупцією". Данилюк також похвалився тим, що мінфін за його керівництва взяв на себе лідерство під час націоналізації "Приватбанку", а також ініціював процес проти його екс-власника Коломойського.

Напередодні звільнити Данилюка рекомендував комітет Верховної Ради з питань бюджету. Перед цим подання на звільнення міністра фінансів подав прем'єр-міністр Володимир Гройсман внаслідок публічної суперечки з екс-міністром.

На засіданні уряду 23 травня Данилюк намагався досягнути призначення своєї радниці Яни Бугримової на посаду заступниці міністра з питань митної політики. Після короткої суперечки з Гройсманом міністру було відмовлено в цьому проханні. Під час обміну думками міністр фінансів навіть допустив підготовку подання про відставку, але пізніше заявив, що не має наміру йти з посади.

Про те, що він не збирається іти у відставку, Данилюк нещодавно заявляв і в інтерв'ю DW. Крім того, він звернувся до послів країн Великої сімки з листом, щоб уникнути можливих маніпуляцій навколо інформації про його конфлікт з главою уряду. Згідно з документом, оприлюдненим "Економічною правдою" 31 травня, Данилюк зазначив, що наполягає на праві самостійно формувати свою команду без узгодження з прем'єром або президентом. Як стверджує Данилюк, останній хотів призначення заступниками міністра осіб, яких нібито лобіюють депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна. Гройсман заявив, що вважає неприйнятним написання Данилюком такого листа послам держав Великої сімки.