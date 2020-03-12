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12 березня • оновлено в 20:13
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Верховна Рада ввела карантин через коронавірус

12.4т
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Верховна Рада України ввела карантин через коронавірус, допуск до парламенту відтепер строго обмежений.

Заходи вжиті за розпорядженням голови ВРУ Дмитра Разумкова, вони діятимуть до 3 квітня, повідомляється на сторінці першої заступниці голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, нардепки Ольги Червакової у Facebook.

Верховна Рада ввела карантин через коронавірус: кого не допустять до парламенту

Відтепер у приміщення парламенту не допускатимуть нікого, крім співробітників Апарату, нардепів та їхніх помічників.

Експерти, чиновники та інші особи, запрошені на засідання комітетів, братимуть участь у режимі відеоконференції.

Особистий прийом громадян тимчасово призупиняється до 3 квітня. Також скасовуються всі службові відрядження нардепів і співробітників Апарату, а міжнародні контакти здійснюватимуться в рамках електронної комунікації.

Акредитовані журналісти отримають доступ тільки до пресцентру на третьому поверсі кулуарів.

Розпорядження про карантин у Верховній Раді

Розпорядження про карантин у Верховній Раді

facebook.com/chervakova

Розпорядження про карантин у Верховній Раді

Розпорядження про карантин у Верховній Раді

facebook.com/chervakova

Нагадаємо, що в Україні запроваджено карантин через загрозу поширення коронавірусу. OBOZREVATEL з'ясував, що можна і чого не можна робити під час таких заходів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Ольга Червакова Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Все! Можна проституток визивати, гроші і кокаїн видавати прямо в сесійній залі і Киві аноніровать без зупинки - ніхто не побачить!
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Класс! Роби що хочеш.Журналістів не має,під парламентом нікого.Лафффа.....
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