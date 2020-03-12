Верховна Рада ввела карантин через коронавірус: кого не допустять до парламенту

Верховна Рада України ввела карантин через коронавірус, допуск до парламенту відтепер строго обмежений.

Заходи вжиті за розпорядженням голови ВРУ Дмитра Разумкова, вони діятимуть до 3 квітня, повідомляється на сторінці першої заступниці голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, нардепки Ольги Червакової у Facebook.

Відтепер у приміщення парламенту не допускатимуть нікого, крім співробітників Апарату, нардепів та їхніх помічників.

Експерти, чиновники та інші особи, запрошені на засідання комітетів, братимуть участь у режимі відеоконференції.

Особистий прийом громадян тимчасово призупиняється до 3 квітня. Також скасовуються всі службові відрядження нардепів і співробітників Апарату, а міжнародні контакти здійснюватимуться в рамках електронної комунікації.

Акредитовані журналісти отримають доступ тільки до пресцентру на третьому поверсі кулуарів.

Розпорядження про карантин у Верховній Раді facebook.com/chervakova

Розпорядження про карантин у Верховній Раді facebook.com/chervakova

Нагадаємо, що в Україні запроваджено карантин через загрозу поширення коронавірусу. OBOZREVATEL з'ясував, що можна і чого не можна робити під час таких заходів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!