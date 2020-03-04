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4 березня • оновлено в 21:24
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Україна отримала новий Кабмін: хто увійшов до уряду Шмигаля

38.1т
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Депутати Верховної Ради на позачерговому засіданні 4 березня призначили новий склад Кабінету міністрів України. За проголосували 277 парламентаріїв.

До цього нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра, а після цього затвердили і новий уряд.

Хто увійшов до Кабміну Шмигаля:

Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань євроінтеграції;

Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський – міністр фінансів;

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

За нових членів уряду в Раді голосували так:

  • Фракція "Слуга народу" – 228 голосів,

  • Фракція "ОПЗЖ" – 0 голосів,

  • Фракція "Європейська солідарність" – 0 голосів,

  • Фракція "Батьківщина" – 0 голосів,

  • Депутатська група "За майбутнє" – 18 голосів,

  • Фракція "Голос" – 0 голосів,

  • Депутатська група "Довіра" – 17 голосів,

  • Позафракційні – 14 голосів.

У наступних голосуваннях депутати 285 голосами підтримали призначення на посаду міністра оборони Андрія Тарана і 288 голосами – Дмитра Кулеби на посаду міністра закордонних справ.

Голосування за новий Кабмін

Голосування за новий Кабмін

Голосування за призначення Тарана міністром оборони

Голосування за призначення Тарана міністром оборони

Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

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Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Михайлов Михаил
Михайлов Михаил
Шоу продолжается,продолжение следует.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вопрос не в том, кто в него вошёл, а в том, что они вытворять будут. А вытворять они будут ровно то же самое, что и те, кто был до них. Почему? Да потому, что условия для их деятельности в главном никак не изменились. Как раньше народ был неизвестно кем по отношению к которому вытворять можно что угодно, так в таком статусе таким и остаётся. Гарант ничего не делает для того, чтобы статья 5 Конституции про то, что власть народ исполнялась на практике. Ведь официального определения для народа нет, а значит он никто и по отношению к нему допустимо, что угодно. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. А не назовете значит сами утопите, иначе с назвали с помпой.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ильчук Андрей, Ты правильно мыслишь жаль что ты дурак ...
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
В Украине по желанию Коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха с государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный. Показывает всем, что значит, идти против Коломойского. И президент молча идет на заклание, в том числе, подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно, он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер, или так думал. Но теперь это и не важно. Теперь он не принимает решения. В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов. Которых выгнал Майдан.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ежов Игорь, Плюсанул - украинец если поумнеет то становится русским ..
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