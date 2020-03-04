Україна отримала новий Кабмін: хто увійшов до уряду Шмигаля

Депутати Верховної Ради на позачерговому засіданні 4 березня призначили новий склад Кабінету міністрів України. За проголосували 277 парламентаріїв.

До цього нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра, а після цього затвердили і новий уряд.

Хто увійшов до Кабміну Шмигаля:

Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань євроінтеграції;

Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський – міністр фінансів;

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

За нових членів уряду в Раді голосували так:

Фракція "Слуга народу" – 228 голосів,

Фракція "ОПЗЖ" – 0 голосів,

Фракція "Європейська солідарність" – 0 голосів,

Фракція "Батьківщина" – 0 голосів,

Депутатська група "За майбутнє" – 18 голосів,

Фракція "Голос" – 0 голосів,

Депутатська група "Довіра" – 17 голосів,

Позафракційні – 14 голосів.

У наступних голосуваннях депутати 285 голосами підтримали призначення на посаду міністра оборони Андрія Тарана і 288 голосами – Дмитра Кулеби на посаду міністра закордонних справ.

Голосування за новий Кабмін

Голосування за призначення Тарана міністром оборони

Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

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