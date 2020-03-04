Україна отримала новий Кабмін: хто увійшов до уряду Шмигаля

Депутати Верховної Ради на позачерговому засіданні 4 березня призначили новий склад Кабінету міністрів України. За проголосували 277 парламентаріїв.
До цього нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра, а після цього затвердили і новий уряд.
Хто увійшов до Кабміну Шмигаля:
Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань євроінтеграції;
Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції окупованих територій;
Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;
Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;
Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;
Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;
Владислав Криклій – міністр інфраструктури;
Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;
Денис Малюська – міністр юстиції;
Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;
Ігор Уманський – міністр фінансів;
Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.
За нових членів уряду в Раді голосували так:
Фракція "Слуга народу" – 228 голосів,
Фракція "ОПЗЖ" – 0 голосів,
Фракція "Європейська солідарність" – 0 голосів,
Фракція "Батьківщина" – 0 голосів,
Депутатська група "За майбутнє" – 18 голосів,
Фракція "Голос" – 0 голосів,
Депутатська група "Довіра" – 17 голосів,
Позафракційні – 14 голосів.
У наступних голосуваннях депутати 285 голосами підтримали призначення на посаду міністра оборони Андрія Тарана і 288 голосами – Дмитра Кулеби на посаду міністра закордонних справ.
Голосування за новий Кабмін
Голосування за призначення Тарана міністром оборони
Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.
Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.
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