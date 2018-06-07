УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд

63

315 депутатів Верховної Ради підтримали законопроект про Вищий антикорупційний суд України.Верховна Рада України у четвер, 7 червня, у другому читанні ухвалила законопроект про Вищий антикорупційний суд. За таке рішення проголосували 315 депутатів за необхідних 226-ти. Перед цим парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про Вищий антикорупційний суд. За повідомленням кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", за таке рішення на засіданні комітету проголосувало 12 його членів.

Остаточні поправки до законопроекту, зокрема про ключову роль громадської ради міжнародних експертів, узгоджено з МВФ, заявив співавтор президентського законопроекту Георгій Вашадзе.

На пленарному засіданні були присутні президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Порошенко наголосив у своєму виступі, що Антикорупційний суд створюється в Україні "не для МВФ і не для Венеціанської комісії". Після голосування він назвав ухвалення закону перемогою усього українського народу.

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликали Євросоюз, США та Світовий банк.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги