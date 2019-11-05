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5 листопада • оновлено в 19:10
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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК перерахувала голоси виборів у Раду: з'явився новий нардеп

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Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради України від 198-го виборчого округу Черкаської області.

Про це інформує громадська мережа "Опора" на сторінці у Facebook. Уточнюється, що у вівторок, 5 листопада, завершився виборчий процес на всіх округах.

Після перерахунку результатів парламентських виборів було встановлено, що Рудик набрав 18921 голос.

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Ілюстрація. Верховна Рада

Ілюстрація. Верховна Рада

Сергій Рудик

Сергій Рудик

ukrr.info

Після того, як депутат Рудик принесе присягу, в Раді IX скликання буде 424 парламентарія.

Всього в парламенті має бути 450 депутатів, але їх менше, тому що вибори не проводилися в окупованому Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, 12 серпня 2019 року Верховний суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
політика ЦВК Верховна Рада України вибори в Україні
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Рудык очень не любит Коломойского . И наоборот . К кому он примкнёт увидим . В прошлом он дружил с Порошенко .
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