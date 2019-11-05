ЦВК перерахувала голоси виборів у Раду: з'явився новий нардеп

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради України від 198-го виборчого округу Черкаської області.
Про це інформує громадська мережа "Опора" на сторінці у Facebook. Уточнюється, що у вівторок, 5 листопада, завершився виборчий процес на всіх округах.
Після перерахунку результатів парламентських виборів було встановлено, що Рудик набрав 18921 голос.
Ілюстрація. Верховна Рада
Сергій Рудик
ukrr.info
Після того, як депутат Рудик принесе присягу, в Раді IX скликання буде 424 парламентарія.
Всього в парламенті має бути 450 депутатів, але їх менше, тому що вибори не проводилися в окупованому Криму та на Донбасі.
Нагадаємо, 12 серпня 2019 року Верховний суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198.
Як писав OBOZREVATEL:
Зеленський ухвалив рішення розпустити Центральну виборчу комісію 9 вересня.
Він направив подання про дострокове припинення повноважень усього чинного на той момент складу органу.
Монобільшість у Раді та деякі представники інших політсил підтримали подання Зеленського.
4 жовтня новий склад Центральної виборчої комісії зібрався на перше засідання для обрання керівництва. За підсумками голосування, головою ЦВК став Олег Діденко.
Напередодні парламентська більшість у Верховній Раді призначила новий склад Центральної виборчої комісії.
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