Верховна Рада відхилила 4 з 5 пропозицій Зеленського до закону про держслужбовців

Верховна Рада України відхилила чотири з п'яти пропозицій президента Володимира Зеленського до законопроєкту №3491 щодо кандидатського резерву держслужбовців.

Під час пленарного засідання 3 вересня голосами 229 нардепів документ було відправлено на доопрацювання.

Результати голосування пофракційно. Скріншот відео

Нардепи відправили законопроєкт про держслужбовців на доопрацювання. Скріншот відео

Виступаючи з трибуни парламенту, перший віцеспікер Руслан Стефанчук озвучив основні зауваження глави держави до законопроєкту. Він акцентував увагу на тому, що законом, який надійшов на підпис Зеленському, передбачається зміна істотних умов контрактів осіб, яких було призначено на вакантні посади державної служби на період карантину. А саме – скорочення строку дії таких контрактів з періоду дії карантину та двох місяців після його відміни до двох місяців з дня набуття чинності вказаним законом.

"В пропозиціях президента України наголошується на тому, що це не узгоджується з частиною 1 статті 8 Конституції України. Вона передбачає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. При цьому Конституційний суд неодноразово наголошував, що складовою принципу верховенства права є зокрема визначеність і правова передбачуваність", – акцентував увагу Стефанчук.

Перше зауваження Зеленського відхилили під час голосування. Скріншот відео

Саме тому президент України, за його словами, запропонував відновити граничні строки дії контрактів осіб, які були призначені на посади держслужби на період дії карантину, надати право особам, яких було призначено на посади держслужби на період карантину, на призначення чи переведення на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цих органах без обов'язкового проведення конкурсу.

Друга претензія глави держави не знайшла підтримки в Раді. Скріншот відео

Крім того, президент, разом з необхідністю забезпечення урядом відновлення конкурсів на заняття посад держслужби, вважає за доцільне комплексне посилення складу комісії з питань вищого корпусу держслужби.

Третю поправку Зеленського парламентарі підтримали. Скріншот відео

Також Зеленський наполягав на тому, аби з метою дотримання принципу стабільності держслужби в роботі державних службовців категорії "А" та забезпечення гарантованої законом їх незалежності від змін політичного керівництва держави та державних органів суб'єктів призначення позбавили додаткових підстав припинення держслужби з власної ініціативи у зв'язку з призначення прем'єр-міністра України, міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади. В той же час вимагалося зберегти права держслужбовців категорії "А", які вже звільнені із зазначених підстав.

На четверту пропозицію президента України теж не знайшлося голосів. Скріншот відео

П'ята пропозиція Зеленського була відхилена. Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський повернув до Верховної Ради України закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" 27 липня. Він наголошував на необхідності реалізації своїх пропозицій і розраховував на повну підтримку з боку парламенту.

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