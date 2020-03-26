Верховна Рада проведе термінове засідання у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні і прийме ряд законів.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін повідомив, що парламент збереться, швидше за все, в неділю, 29 березня.

За його словами, Рада повинна проголосувати за внесення змін до державного бюджету, а також прийняти ряд законів для боротьби з COVID-19.

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"Є багато варіантів додаткових законів, які можуть з'явитися. Але все буде залежати від того, як будуть рухатися переговори з МВФ. Досить широкий спектр законів, які можуть з'явитися в стінах парламенту", – зазначив він.

У той же час журналіст Роман Кравець в Telegram-каналі додав, що засідання проведуть в парламенті, а нема на стадіоні, варіант з яким розглядався раніше.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками всіх парламентських фракцій.

Він закликав нардепів підтримати ряд найважливіших для України ініціатив, які повинні "захистити економіку, допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення".

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