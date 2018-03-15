Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Нацбанку

Яків Смолій був виконуючим обов'язки голови НБУ після того, як Валерія Гонтарева подала у відставку й пішла у відпустку в травні 2017 року.Верховна Рада України в четвер, 15 березня, призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку. За проект відповідної постанови проголосували 247 депутатів за мінімально необхідних 226. До цього Рада звільнила із цієї посади Валерію Гонтареву.

Смолій був виконуючим обов'язки голови НБУ після того, як Гонтарева подала у відставку й пішла у відпустку в травні 2017 року. Він обіймав посаду заступника голови НБУ із квітня 2014 року. До цього Смолій працював на керівних посадах в управлінні Національного банку в Тернопільській області, ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" і банку "Аваль".

Смолій також є одним із засновників банку "Престиж" (пізніше - Erste Bank, "Фідокомбанк").

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс у Раду подання про звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої і призначення замість неї Якова Смолія. Комітет Ради з питань фінансової політики й банківської діяльності рекомендував парламенту звільнити Гонтареву й призначити Смолія. Яків Смолій задекларував 15,2 мільйона гривень доходів за 2017 рік.