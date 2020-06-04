Верховна Рада призначає нових міністрів: онлайн з парламенту

Політика 11:02, 4.06.2020 Оновлено: 11:58, 4.06.2020

Верховна Рада України на засіданні 4 червня приступила до розгляду питання призначення нових членів Кабінету міністрів.

Так, будуть розглянуті кандидатури на посади міністра культури, міністра екології та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Верховна Рада

На посаду міністра екології та природних ресурсів претендує заступник міністра у Мінекоенерго Роман Абрамовський.

Рада вже звільнила Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, призначивши на цю посаду Ольгу Стефанішину.

Також парламент призначив міністром культури і інформаційної політики народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка.

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