Верховна Рада обрала омбудсменом Людмилу Денісову

280 народних депутатів підтримали кандидатуру Людмили Денісової на посаду уповноваженої з прав людини.Верховна Рада України обрала уповноваженою з прав людини народну депутатку з фракції "Народного фронту" Людмилу Денісову. Таке рішення відкритим голосуванням підтримали 280 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, 15 березня.

Раніше процедура призначення омбудсмена передбачала голосування бюлетенями. Народні депутати внесли зміни до законодавства, які передбачають відкрите голосування в залі. Проте закон про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як і раніше, передбачає закриту процедуру таємного голосування бюлетенями.

Народний депутат із фракції "Блоку Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв, який також претендував на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, раніше цього дня зняв свою кандидатуру. За інформацією інформагенції "Інтерфакс-Україна", Алєксєєв повідомляв, що висунення його кандидатури "залежить від процедури, яка буде застосована під час голосування. Якщо ця процедура буде закритою, я балотуватимуся".

Людмила Денісова народилася 6 липня 1960 року в Архангельську (Росія). Денісова - депутатка Верховної Ради V-VIII скликань. На момент обрання до Верховної Ради України VIII скликання обіймала посаду міністерки соціальної політики в уряді Арсенія Яценюка. З 4 грудня 2014 року - голова парламентського комітету з питань соціальної політики.

Людмила Денісова вже склала присягу та заявила про призупинення членства в партії "Народний фронт", а Верховна Рада у зв'язку з обранням уповноваженою з прав людини позбавила її депутатських повноважень.

Термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської закінчився 27 квітня 2017 року.