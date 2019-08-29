Верховна Рада обрала нового генпрокурора

Верховна Рада України в четвер, 29 серпня, проголосувала за призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокуратура України.

Перше засідання парламенту транслювалося в мережі. "За" проголосували 312 депутатів.

Під час виступу перед нардепами він підкреслив, що ГПУ має стати центральним органом для реалізації державної політики в сфері боротьби зі злочинністю.

Скрін відеотрансляції

Результати голосування Скрін відеотрансляції

"Генеральна прокуратура не повинна сватирися або конфліктувати з іншими правоохоронними органами. Генпрокуратура повинна їх координувати і направляти", – підкреслив він.

Руслан Рябошапка Прес-служба Офісу президента

Відзначимо, Рябошапка (народився 14 жовтня 1976 року в Одеській області) був заступником глави Офісу президента. Відповідав за правовий блок і відносини президента з судами.

Крім того, Рябошапка був головним спеціалістом із правоохоронної та антикорупційної політики в штабі Зеленського.

23 липня глава України Володимир Зеленський заявив, що розглядає його кандидатуру на посаду генерального прокурора.

Призначення Рябошапки Telegram-канал партії "Слуга народу"

Відомо, що новий глава ГПУ закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю "Правознавство".

Трудову діяльність розпочав у 1998 році в Міністерстві юстиції України. Спочатку він був головним консультантом, а потім працював на керівних посадах.

У 2010 році перейшов у Секретаріат Кабінету міністрів. Із 2013 року Рябошапка займався аналізом антикорупційної політики в громадській організації "Transparency International Україна". У 2014-му став заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка.

У 2016 році перейшов на роботу в Національне агентство з питань запобігання корупції. Пішов із посади члена НАЗКа в червні 2017 року.

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