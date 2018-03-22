Верховна Рада дала дозвіл на арешт Надії Савченко

Український парламент дав "зелене світло" на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутатки Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці терактів у Верховній Раді.Верховна Рада у четвер, 22 березня, проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт позафракційної народної депутатки Надії Савченко. Її звинувачують, зокрема, у підготовці терактів в парламенті. За зняття недоторканості віддав свої голоси 291 депутат, за затримання - 277, а за обрання запобіжного заходу у вигляді арешту - 268.

Надія Савченко, яка раніше відкидала всі звинувачення на свою адресу, під час заключного слова закликала до зміни політичної системи України і створення групи, яка має написати нову Конституцію. "У України є звичайний простий вихід без терактів, без важких рішень - змінити політичну систему. Українці мають не тільки вибирати, але і відкликати депутатів, проводити референдум", - заявила Савченко. Також вона відмовилась віддавати зірку Героя України. "Я доводила, що я є Героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу й вам, внутрішнім ворогам, що я таки Герой України", - заявила депутатка.

Під час засідання парламенту генеральний прокурор України Юрій Луценко виступив проти проведення психіатричної експертизи Савченко. "Я не підтримую масову кампанію оголосити Надію Савченко психічно нездоровою людиною. Це один з методів захисту для уникнення кримінальної відповідальності", - заявив Луценко.

Савченко, зокрема, звинувачують у підготовці терактів у Верховній Раді. Атака, за даними ГПУ, начебто планувалася з використанням мінометів, гранат і автоматів. Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією, слідства входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі. Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

За даними ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.