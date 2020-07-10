Верховна Рада 13 липня збереться на позачергове засідання

У понеділок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він уточнив, що почнеться засідання о 14:00.

"У понеділок планується позачергове засідання на 14:00", – сказав нардеп.

Він додав, що на ньому планується розгляд енергетичних питань.

"Там будуть два законопроєкти, які відносяться до сфери ведення нашого комітету", – уточнив Герус.

Зі свого боку інший "слуга народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі уточнив, що на порядку денному також будуть президентські законопроєкти, а ввечері на засіданні фракції розглянуть кадрові питання.

Telegram Олександра Качури

Як повідомляв OBOZREVATEL, за розпорядженням Офісу Президента народні депутати України ініціювали проведення позачергового засідання ВР, яке необхідно для ухвалення законопроєкту №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів і рішення проблем сектора відновлюваної енергетики.