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Верховна Рада 13 липня збереться на позачергове засідання

Юрій Сергієнко
Політика
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Парламент у понеділок проведе позачергове засідання

Парламент у понеділок проведе позачергове засідання. Фото day.kyiv.ua.

У понеділок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він уточнив, що почнеться засідання о 14:00.

"У понеділок планується позачергове засідання на 14:00", – сказав нардеп.

Він додав, що на ньому планується розгляд енергетичних питань.

"Там будуть два законопроєкти, які відносяться до сфери ведення нашого комітету", – уточнив Герус.

Зі свого боку інший "слуга народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі уточнив, що на порядку денному також будуть президентські законопроєкти, а ввечері на засіданні фракції розглянуть кадрові питання.

Telegram Олександра Качури

Telegram Олександра Качури

Як повідомляв OBOZREVATEL, за розпорядженням Офісу Президента народні депутати України ініціювали проведення позачергового засідання ВР, яке необхідно для ухвалення законопроєкту №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів і рішення проблем сектора відновлюваної енергетики.

УкраїнаСвобода слова Савіка ШустераВерховна Рада УкраїниОлександр КачураАндрій ГерусСавік Шустер
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