Верховий суд заявив про значну шкоду через "плівки Вовка"

Пленум Верховного суду виступив із заявою про записи, які були зроблені в кабінеті глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

У ньому сказано, що зміст зазначених записів завдав значної шкоди судовій владі, повідомляється на сайті ВС.

"Пленум змушений констатувати, що судовій владі завдано значної шкоди від змісту записів, зроблених, за інформацією НАБУ, в кабінеті глави ОАСК. Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких базується незалежний і справедливий суд, і зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри громадян до суду", – підкреслили в суді.

Пленум також звернувся до всіх суддів, закликавши їх своїми діями і вчинками демонструвати високі стандарти правосуддя і неупередженість в ухваленні рішень.

Повний заяву пленуму Верховного суду.

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