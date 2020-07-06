Верещук вслід за російською пропагандою повторила фейк про привітання Порошенком Путіна

Нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що п'ятий президент Петро Порошенко нібито привітав главу Росії Володимира Путіна з днем ​​РФ у 2014 році.

Про це політкиня сказала в ефірі "Свободи слова" 6 липня. Порошенко зі свого боку заявив, що інформація не відповідає дійсності (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ми між собою не можемо домовитися: чи є Путін ворогом, чи можна, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня [2014 року] вітав із днем Росії, коли вже був Слов'янськ, Краматорськ і так далі", – сказала Верещук.

Порошенко заявив, що політкиня бреше. Верещук попросила його забрати свої слова. Нардепка монобільшості відповіла, що абсолютно впевнена в своїх словах і їх легко можна перевірити.

Ведучий програми додав, що звинувачення Верещук – серйозне, а Росія зацікавлена в такій інформації для дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер "ЄС" при цьому вказав на повідомлення із сайту президента за 2014 рік, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки". Він звернув увагу, що інформацію про привітання Путіна опублікували російські пропагандисти. Вона з'явилася на сайті Кремля 12 червня.

Верещук повідомила, що вона цю інформацію знайшла "у багатьох джерелах".

Колишній прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко відреагував на заяву в Facebook. Він написав, що "Верещук – це просто знахідка для російської пропаганди".

Повідомлення колишнього прессекретаря Порошенка в 2014 році. Скріншот сторінки в Facebook

Facebook / Святослав Цеголко

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук висловила думку про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського потрібна обом президентам.