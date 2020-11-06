"Повинен понести відповідальність": Верещук відреагувала на бійку колишніх "слуг" Лероса та Юрченка

Бійка у стінах Верховної Ради, яку влаштували позафракційні народні депутати Гео Лерос та Олександр Юрченко, є неприпустимою поведінкою.

Звинувачений у корупції Юрченко повинен був скласти депутатський мандат ще два місяці тому. Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Це неприпустима поведінка. Я не можу толерувати такі відносини. Ані вербальні випади один проти іншого, ані Гео Лероса, ані Юрченка. Ні один, ні другий не мають права так себе поводити публічно. Ми маємо бути взірцем суспільної моралі тощо", – наголосила вона.

Водночас Верещук нагадала, що два місяці тому закликала Юрченка понести політичну відповідальність. "Я закликала пана Юрченка скласти повноваження. Це була би та частина політичної відповідальності, яку він мав би понести за те, що і його помічник, і він особисто так скоїли", – сказала нардепка.

"Але він вважає, що має право приходити, має право брати участь у засіданнях", – зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, чи може Юрченко використати своє становище народного депутата у власних інтересах, Верещук запевнила: "Ні, не може. Повірте, він зараз настільки під лупою і настільки підданий обструкції".

Як писав OBOZREVATEL, 5 листопада у Верховній Раді України сталася бійка двох нардепів. Гео Лерос напав на Олександра Юрченка в коридорі – нібито повалив його на підлогу і побив ногами.